Сенатор Алексей Наумец провёл приём граждан в Псковской области
Более 20 человек пришли на личный приём граждан к сенатору РФ от Псковской области Алексею Наумцу, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Традиционно главной темой обращений стала всесторонняя помощь участникам СВО, действующим военнослужащим и их родным. В пресс-службе регионального отделения отметили, что чаще всего псковичи задавали вопросы по поводу выплат, сбора документов и уточнения информации о местонахождении бойцов.
«Тяжело нести весть родителям, когда их сын пропал без вести или случилось что-то ещё. Но мы всегда говорим правду, потому что люди должны знать всё, что есть», – подчеркнул Алексей Наумец.
Сенатор отметил, что все социальные гарантии, обозначенные президентом России, должны быть реализованы в Псковской области безупречно и исключительно в интересах защитников Отечества.
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