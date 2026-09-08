Председатель Законодательного Собрания Псковской области станет гостем программы «Оглавление»

13:20, 08 сентября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

С какими ключевыми вопросами подходит Псковская область к новому политическому сезону? Какие темы звучат на встречах с жителями региона? С чего будет начинать работу новый созыв Заксобрания региона? Эти и другие ключевые темы повестки дня обсудят с Александром Котовым ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в прямом эфире «Серебряного дождя» в 14:00 сразу после новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».