Председатель Законодательного Собрания Псковской области станет гостем программы «Оглавление»
Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.
С какими ключевыми вопросами подходит Псковская область к новому политическому сезону? Какие темы звучат на встречах с жителями региона? С чего будет начинать работу новый созыв Заксобрания региона? Эти и другие ключевые темы повестки дня обсудят с Александром Котовым ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.
«Оглавление» выйдет в прямом эфире «Серебряного дождя» в 14:00 сразу после новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Председатель Законодательного Собрания Псковской области станет гостем программы «Оглавление»
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