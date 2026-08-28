Константин Абабков назначен и. о. директора детской музыкальной школы № 1 в Пскове

09:53, 28 августа 2026, ПАИ

Исполняющим обязанности директора детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова назначен Константин Абабков. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём официальном канале на платформе MAX.

Константин Абабков более 20 лет руководит заслуженным коллективом народного творчества – ансамблем «Сказ» имени Виталия Румянцева. «Константин Владимирович – не только блестящий музыкант и дирижёр, виртуозно владеющий балалайкой, но и талантливый педагог: уже несколько лет он преподаёт в этой же школе, передавая мастерство юным музыкантам», – отметил глава города.

Борис Елкин подчеркнул, что Константин Абабков – не просто талантливый руководитель, а человек, глубоко понимающий ценность музыкального образования. «Сегодня лично встретился с Константином Владимировичем – поговорили о ближайших планах и перспективах развития школы. Убедился ещё раз: перед нами не просто талантливый руководитель, а человек, искренне болеющий за дело и глубоко понимающий ценность музыкального образования», – сказал глава города.

Талант и труд Константина Абабкова отмечены высокими наградами и званиями: «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Душа России», «Душа земли Псковской».

Глава Пскова выразил уверенность, что под руководством Абабкова школа продолжит быть точкой притяжения для юных талантов, а традиции музыкального образования в Пскове получат новое развитие.