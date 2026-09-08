Глава Пскова рассказал о подготовке города к осеннему сезону

12:27, 08 сентября 2026, ПАИ

В Пскове начали подготовку к осеннему сезону, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ















«На улице стало прохладнее, начался сезон дождей и переменчивой погоды. Но наши специалисты трудятся постоянно: очищают ливневые решётки и колодцы, чтобы в случае сильных осадков вода уходила без задержек. Подметают тротуары и проезжую часть: даже немного опавшей листвы и случайного мусора достаточно, чтобы поверхность стала скользкой. Косят и убирают траву, заодно собирая и опавшие листья», – подчеркнул он.

Борис Елкин отметил, что на данный момент листопад ещё не носит массового характера, однако коммунальщики уже приступили к плановым мероприятиям по подготовке города к осеннему периоду.