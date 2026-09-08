В Псковском музее-заповеднике продлили срок работы посвящённой пограничникам выставки

18:30, 08 сентября 2026, ПАИ

Выставка «На рубежах Отечества» будет действовать до 28 февраля 2027 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Проект, торжественно открывшийся 22 июня в Псковском музее-заповеднике, посвящён истории пограничной охраны на Псковской земле, которая на протяжении многих веков была одним из важнейших пограничных регионов России.

На выставке можно увидеть фотографии, документы, награды, предметы военной формы, знаки отличия, памятные значки, шевроны, вымпелы, почтовые конверты и другие экспонаты, раскрывающие особенности повседневной службы защитников границы.

Особый интерес представляют материалы 1920–1930-х годов: снимки пограничников на берегу реки Великой во время ледохода, экипажа пограничного катера перед выходом на охрану государственной границы, личного состава 1-го отдельного Псковско-Гдовского дивизиона пограничных судов, командиров 11-го Себежского пограничного отряда.

Выставка работает в главном здании Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.

Ранее сообщалось, что шедевр из собрания Русского музея представят в Пскове.