Профессор из Пскова ответила, существует ли врождённая грамотность

16:36, 08 сентября 2026, ПАИ

Врождённая грамотность действительно существует, и некоторые люди могут писать абсолютно правильно, не зная правил русского языка. Об этом в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский» рассказала профессор кафедры филологии, коммуникации и русского языка как иностранного, доктор филологических наук Людмила Капитанова.

Профессор заявила, что лично знакома с несколькими такими людьми. По её словам, человек может не знать правил, но при этом писать исключительно правильно. Такой феномен объясняется особым «чувством языка», отметила специалист.

При этом профессор подчеркнула, что для тех, кому не повезло обладать врождённой грамотностью, есть проверенный способ её наработать. Главный совет Людмилы Капитановой – читать как можно больше книг, поскольку именно из них можно почерпнуть и лексику, и синтаксис.

Людмила Капитанова также отметила, что современная речь молодых людей часто «хромает» в отношении синтаксиса: она не всегда связная и развитая.