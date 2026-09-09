«Мастерская Царевны-лягушки»: Изборский музей приглашает на творческие выходные

08:24, 09 сентября 2026, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» приглашает детей и взрослых на музейную программу «Мастерская Царевны-лягушки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Занятия пройдут 12 и 13 сентября в 11:00 и 14:00 в Детском музейном центре «Родная сказка» на улице Печорской, 32.

Участники сначала посетят выставку «Гербарий Царевны-лягушки», где представлены работы членов Русского общества любителей ботанической иллюстрации, а затем создадут собственную картину в технике аппликации.

Справки и запись по телефону (8 8112) 33-16-17.