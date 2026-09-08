Михаил Ведерников: Особое место в палитре языкового наследия занимает Псковская область

23:06, 08 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области отмечают День языков народов Российской Федерации сегодня, 8 сентября. В честь праздника проходит Всероссийский диктант «Россия – дом народов».

Мероприятие организовано в двух форматах – очном и онлайн. Для дистанционного участия необходимо в день проведения зарегистрироваться на сайте, выбрать нужный язык и следовать инструкции.

Праздник учреждён в прошлом году. В Год единства народов России его отмечают впервые. Главная цель торжества – сохранение языкового и культурного многообразия страны.

«Особое место в палитре языкового наследия занимает Псковская область, где проживает коренной народ сето. Язык сето не имеет письменности, но его звучание удалось сохранить благодаря традиционному песенному фольклору – леэло. Важную роль в передаче уникальных традиций играют местные фольклорные коллективы: они бережно сохраняют самобытное творчество и культурное наследие народа», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Подробнее о работе коллективов можно узнать в проекте Псковского агентства информации «Живая традиция».

«Праздник подчёркивает важность бережного отношения к языковому богатству страны. Вместе мы можем сохранить уникальное культурное наследие для будущих поколений», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В России проживает 193 народа (большинство из которых малочисленные и живут на ограниченной территории), они используют около 300 языков и диалектов. По данным Минпросвещения РФ, обучение на 76 родных языках в школах и вузах ведётся в 64 регионах страны. Большая часть коренных народов России имеет письменность, на их языках функционируют печатные и электронные СМИ. Но ситуация осложняется отсутствием письменности у некоторых из них и нехваткой педагогов, владеющих этим языком. У многих диалектов остались единицы носителей. Например, у ительменского и медновского алеутского сегодня всего по одному компетентному носителю. В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков. Поэтому главная идея праздника – укрепить статус каждого языка и диалекта, существующих на территории страны, подчеркнуть их важность в культурном коде нации и стимулировать их изучение и сохранение.

Дата 8 сентября для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день родился выдающийся аварский поэт Расул Гамзатов, который создавал произведения не только на своём родном языке, но и на русском, переводил на аварский язык классическую и современную русскую литературу и чьё творчество стало символом межкультурного диалога.

5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.