Помощь детям и новые проекты: прямой эфир из медиацентра ПАИ

10:02, 09 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый работе регионального отделения Российского детского фонда по поддержке семей с детьми, проходит в медиацентре ПАИ.

На встрече обсуждают, какие школьные принадлежности закупали для акции «Здравствуй, школа», скольким детям и семьям оказана помощь с начала года, где в Пскове установлены новые контейнеры для сбора одежды, кто оператор по вывозу и сортировке вещей и есть ли график вывоза. Также речь пойдёт о главной цели проекта «Остров безграничных возможностей» для семей Островского района.

Об этом и многом другом рассказывают координаторы программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова и Кристина Елецкая.