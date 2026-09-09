В Пушкиногорском районе пожар повредил стену бесхозного строения

10:03, 09 сентября 2026, ПАИ

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на возгорание в бесхозном строении в деревне Авдоши Пушкиногорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате пожара в помещении была повреждена стена на площади 3 кв. метра. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании источников открытого огня. Для своевременного обнаружения возгорания спасатели также рекомендуют установить в жилых помещениях автономный пожарный извещатель.