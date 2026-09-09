Сквер у Дома офицеров в Пскове приведут в порядок

14:15, 09 сентября 2026, ПАИ

Сквер у Дома офицеров в Пскове приведут в порядок. Здесь благоустроят дорожки, заменят скамейки, рассказала депутат Псковской городской Думы по округу № 5 Анна Дмитриева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это перспектива следующего года», – уточнила депутат.

По её словам, есть необходимость в ремонте второй половины переулка Зобова. «Кроме того, там есть проблемы с тем, что подвалы в нескольких домах заливает во время дождей. Этот вопрос сейчас решается», – отметила Анна Дмитриева.

Депутат рассказала, что в месте, где переулок уже отремонтирован, появятся «лежачие полицейские» и дорожные знаки, чтобы автомобилисты соблюдали скоростной режим.