Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбер установил в Пскове банкоматы нового поколения

Сбер установил в Пскове банкоматы нового поколения — в торговых центрах «Акваполис» и Fjord Plaza. В перспективе банк планирует расширять адресную программу установки таких устройств в городе.

Фото: Сбер

Новые банкоматы позволяют не только снимать и вносить наличные, но и получать консультации по банковским продуктам, а также проходить экспресс-оценку некоторых показателей здоровья. Воспользоваться этой функцией могут клиенты старше 18 лет.

Для проверки нужно приложить пальцы к специальным датчикам и посмотреть в камеру устройства. Примерно через 30 секунд на экране появляются результаты. Банкомат определяет пульс, давление, уровни стресса и утомления, рассчитывает индекс массы тела, а также оценивает ряд других показателей, включая предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови и риск нарушения ее обмена, жесткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма.

При этом результаты такой экспресс-оценки не являются медицинским диагнозом и могут использоваться только как ориентировочная информация о состоянии организма.

Еще одна особенность устройства — голосовое управление на базе нейросетевой модели Сбера «ГигаЧат». Пользователь может обратиться к банкомату голосом: например, попросить снять определенную сумму. Сейчас через голосовой интерфейс доступны базовые операции и консультации по банковским продуктам, включая карты и вклады.

В будущем функционал планируют расширить. В частности, банкомат сможет выполнять более сложные операции по голосовой команде, а взаимодействие с клиентом станет более персонализированным.

Разработчики также предусмотрели возможность использования устройства людьми с особыми потребностями. Благодаря отрицательному углу наклона к банкомату удобно подъехать на инвалидной коляске. Экран рассчитан на круглосуточную работу в течение 10 лет.

Сбер устанавливает банкоматы нового поколения в крупных городах России. Помимо Пскова, такие устройства появляются в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 сентября 2026

Средний проходной балл в колледжи Псковской области в этом году составил 4,5
10 сентября 2026

Как многодетной семье получить компенсацию обучения, рассказали псковичам
10 сентября 2026

Российские учёные испытали соединения против ВИЧ, герпеса и других вирусов
10 сентября 2026

В пару кликов: жители Псковской области могут записаться к врачу через MAX
10 сентября 2026

Уголовное дело возбудили на 16-летних вандалов за разгром «Вдохновения» в Локне
10 сентября 2026

Беременным студенткам в Псковской области предоставляют индивидуальный план – минобразования
10 сентября 2026

Гонки дронов, VR и лазерный бой: фестиваль «Защитники будущего» пройдёт в Пскове
10 сентября 2026

Вылет «Урала» на матч Кубка России против «Луки-Энергии» задержали на семь часов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...