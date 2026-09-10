Сбер установил в Пскове банкоматы нового поколения

09:13, 10 сентября 2026, ПАИ

Сбер установил в Пскове банкоматы нового поколения — в торговых центрах «Акваполис» и Fjord Plaza. В перспективе банк планирует расширять адресную программу установки таких устройств в городе.

Новые банкоматы позволяют не только снимать и вносить наличные, но и получать консультации по банковским продуктам, а также проходить экспресс-оценку некоторых показателей здоровья. Воспользоваться этой функцией могут клиенты старше 18 лет.

Для проверки нужно приложить пальцы к специальным датчикам и посмотреть в камеру устройства. Примерно через 30 секунд на экране появляются результаты. Банкомат определяет пульс, давление, уровни стресса и утомления, рассчитывает индекс массы тела, а также оценивает ряд других показателей, включая предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови и риск нарушения ее обмена, жесткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма.

При этом результаты такой экспресс-оценки не являются медицинским диагнозом и могут использоваться только как ориентировочная информация о состоянии организма.

Еще одна особенность устройства — голосовое управление на базе нейросетевой модели Сбера «ГигаЧат». Пользователь может обратиться к банкомату голосом: например, попросить снять определенную сумму. Сейчас через голосовой интерфейс доступны базовые операции и консультации по банковским продуктам, включая карты и вклады.

В будущем функционал планируют расширить. В частности, банкомат сможет выполнять более сложные операции по голосовой команде, а взаимодействие с клиентом станет более персонализированным.

Разработчики также предусмотрели возможность использования устройства людьми с особыми потребностями. Благодаря отрицательному углу наклона к банкомату удобно подъехать на инвалидной коляске. Экран рассчитан на круглосуточную работу в течение 10 лет.

Сбер устанавливает банкоматы нового поколения в крупных городах России. Помимо Пскова, такие устройства появляются в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.