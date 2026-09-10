Псковская область увеличила собственные доходы бюджета до 68%
Доля собственных доходов Псковской области в консолидированном бюджете достигла 68 %, что является историческим максимумом за последние десятилетия. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет пресс-служба Кремля.
По его словам, драйвером роста регионального бюджета выступают именно собственные доходы. В 2023 году они прибавили 6 млрд рублей, в 2024-м – 4,6 млрд, в 2025 году – 2,7 млрд рублей.
Михаил Ведерников отметил, что такой доли собственных доходов в консолидированном бюджете в регионе не было никогда ранее.
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