Псковская область увеличила собственные доходы бюджета до 68%

14:42, 10 сентября 2026, ПАИ

Доля собственных доходов Псковской области в консолидированном бюджете достигла 68 %, что является историческим максимумом за последние десятилетия. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет пресс-служба Кремля.

По его словам, драйвером роста регионального бюджета выступают именно собственные доходы. В 2023 году они прибавили 6 млрд рублей, в 2024-м – 4,6 млрд, в 2025 году – 2,7 млрд рублей.

Михаил Ведерников отметил, что такой доли собственных доходов в консолидированном бюджете в регионе не было никогда ранее.