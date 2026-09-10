275 млрд рублей привлекла Псковская область из федерального бюджета за пять лет

15:16, 10 сентября 2026, ПАИ

275 млрд рублей получила Псковская область из федерального бюджета по различным госпрограммам за пять лет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 10 сентября.

«Всего по национальным проектам, по различным государственным программам мы привлекли в течение пяти лет 275 миллиардов рублей в инфраструктуру региона. Люди, конечно, это видят и благодарны. Изменения кардинальные. И многочисленные гости, которых с каждым годом становится всё больше и больше, тоже эти позитивные изменения видят», – отметил глава региона.

Он также отдельно остановился на развитии образовательных учреждений. По словам Михаила Ведерникова, до начала реализации нацпроектов за всю новейшую историю в регионе было построено только три объекта. «В 2023 году одновременно начали строиться и «капиталиться» 10 объектов образования. И это, конечно, очень серьёзный результат», – подчеркнул губернатор.

Ранее он сообщил, что доля собственных доходов Псковской области в консолидированном бюджете достигла 68 %, что является историческим максимумом за последние десятилетия.