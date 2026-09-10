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Экономика

275 млрд рублей привлекла Псковская область из федерального бюджета за пять лет

275 млрд рублей получила Псковская область из федерального бюджета по различным госпрограммам за пять лет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 10 сентября.

Фото: ПАИ

«Всего по национальным проектам, по различным государственным программам мы привлекли в течение пяти лет 275 миллиардов рублей в инфраструктуру региона. Люди, конечно, это видят и благодарны. Изменения кардинальные. И многочисленные гости, которых с каждым годом становится всё больше и больше, тоже эти позитивные изменения видят», – отметил глава региона.

Он также отдельно остановился на развитии образовательных учреждений. По словам Михаила Ведерникова, до начала реализации нацпроектов за всю новейшую историю в регионе было построено только три объекта. «В 2023 году одновременно начали строиться и «капиталиться» 10 объектов образования. И это, конечно, очень серьёзный результат», – подчеркнул губернатор.

Ранее он сообщил, что доля собственных доходов Псковской области в консолидированном бюджете достигла 68 %, что является историческим максимумом за последние десятилетия.

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