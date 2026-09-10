ВРП Псковской области на душу населения вырос более чем вдвое с 2018 года
Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2018 года. Об этом доложил губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
«Важно отметить, что именно собственные доходы сейчас являются драйвером роста регионального бюджета. В 2023 году мы прибавили шесть миллиардов рублей, в 2024-м – 4,6 миллиарда и 2,7 [миллиарда] – в 2025 году. В результате доля наших доходов в консолидированном бюджете составила 68 процентов. За последние несколько десятилетий это впервые, такого не было раньше никогда», – сказал Михаил Ведерников.
Губернатор также отметил динамику в промышленном производстве. «С 2018 года сектор вырос практически на треть», – добавил он.
По словам Михаила Ведерникова, в сельском хозяйстве регион стабильно в лидерах. «В 2024 году вообще заняли первое место с ростом индекса сельхозпроизводства, 134 %. На следующий год потом немножко подсели, но сейчас снова вышли в рост. Подсели просто из-за того, что база высокая была», – пояснил губернатор.
Глава государства в ходе встречи отметил необходимость продолжить работу по преодолению дефицита медиков и педагогов, а также держать на контроле проблему несанкционированных свалок.
Ведерников попросил Путина продлить программу модернизации энергосетевого комплекса Псковской области
Псковская область получила более 500 млн рублей налоговых отчислений от ОЖД за семь месяцев