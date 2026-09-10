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Экономика

ВРП Псковской области на душу населения вырос более чем вдвое с 2018 года

Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2018 года. Об этом доложил губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Фото: ПАИ

«Важно отметить, что именно собственные доходы сейчас являются драйвером роста регионального бюджета. В 2023 году мы прибавили шесть миллиардов рублей, в 2024-м – 4,6 миллиарда и 2,7 [миллиарда] – в 2025 году. В результате доля наших доходов в консолидированном бюджете составила 68 процентов. За последние несколько десятилетий это впервые, такого не было раньше никогда», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил динамику в промышленном производстве. «С 2018 года сектор вырос практически на треть», – добавил он.

По словам Михаила Ведерникова, в сельском хозяйстве регион стабильно в лидерах. «В 2024 году вообще заняли первое место с ростом индекса сельхозпроизводства, 134 %. На следующий год потом немножко подсели, но сейчас снова вышли в рост. Подсели просто из-за того, что база высокая была», – пояснил губернатор.

Глава государства в ходе встречи отметил необходимость продолжить работу по преодолению дефицита медиков и педагогов, а также держать на контроле проблему несанкционированных свалок.

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