Псковская область привлекла 30 млрд рублей частных инвестиций по программе Минэка

15:23, 10 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил ему об итогах индивидуальной программы развития региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Эффективным инструментом развития губернатор назвал программу Министерства экономического развития России – индивидуальную программу развития, по которой на протяжении пяти лет выделяется по одному миллиарду рублей 10 субъектам с наименьшей бюджетной обеспеченностью.

«Я считаю, что мы нормально отработали. Мы на каждый бюджетный рубль привлекли семь рублей частных инвестиций, а это получилось 30 миллиардов рублей. Для нас это тоже существенно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также глава региона сообщил, что уровень безработицы в Псковской области – один из самых низких в стране.

Напомним, индивидуальная программа развития (ИПР) действует в Псковской области с 2020 года. Регион вошёл в число десяти субъектов с наименьшей бюджетной обеспеченностью, которым ежегодно выделяется по одному миллиарду рублей из федерального бюджета. Программа реализуется под кураторством Минэкономразвития России и направлена на поддержку экономики: докапитализацию Фонда развития промышленности, поддержку проектов в сельском хозяйстве, туризме и развитие особой экономической зоны «Моглино».

За первый цикл (2020–2024 годы) в регионе создано более 800 рабочих мест и привлечено почти 30 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Счётная палата включила Псковскую область в число субъектов с наиболее позитивными изменениями в рамках реализации индивидуальной программы развития. Программа продлена до 2030 года. В новом цикле сохранён приоритет поддержки экономики. Среди конкретных проектов – строительство животноводческого комплекса на 2 222 коровы в Бежаницком районе, молочно-животноводческого комплекса на 1 200 коров в Пушкиногорском районе, а также производственных объектов в «Моглино».