Путин встретился с губернатором Псковской области Ведерниковым

14:28, 10 сентября 2026, ПАИ

Социально-экономическое развитие Псковской области стало темой встречи президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства в ходе встречи отметил, что необходимо продолжить работу по преодолению дефицита медиков и педагогов, а также держать на контроле проблему несанкционированных свалок.

Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Так, положительную динамику демонстрирует промышленность, а по индексу сельхозпроизводства область стабильно входит в число лидеров. Активно ведётся строительство дорог и расширяется транспортное сообщение, в первую очередь с Санкт-Петербургом. Реализуется программа капитального ремонта коммунальной инфраструктуры и школ.

Важнейшим направлением назван туризм: на системной основе привлекаются инвесторы в отрасль, восстанавливаются исторические объекты. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов СВО и их семей. В планах – создание регионального центра адаптивной физкультуры и спорта.