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Общество

Россияне считают справедливым МРОТ от 50 тысяч рублей

Жители крупных городов России считают, что минимальный размер оплаты труда должен быть значительно выше установленного сейчас уровня. В зависимости от города желаемый МРОТ составляет от 50,4 тыс. до 64 тыс. рублей в месяц. Такие данные 11 сентября представил сервис SuperJob по итогам опроса более 27 тыс. человек.

Фото: ПАИ

Самые высокие требования к минимальной зарплате зафиксированы в Москве – 64 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге желаемый уровень составляет 60 тыс. рублей. За последние семь месяцев ожидания жителей обеих столиц выросли на 1,4%.

В число городов с наиболее высокими запросами также вошли Хабаровск с показателем 58 тыс. рублей, Красноярск – 57,6 тыс. и Краснодар – 57,3 тыс. При этом в Красноярске желаемый МРОТ за семь месяцев вырос на 5,5%, а в Краснодаре – на 4,9%.

Во Владивостоке и Екатеринбурге жители хотели бы видеть минимальную зарплату на уровне 56,6 тыс. рублей. В Омске показатель составил 56,4 тыс., в Новосибирске – 55,4 тыс. рублей.

Наиболее заметно ожидания выросли в Астрахани – на 6,4%, до 53,6 тыс. рублей. В Самаре желаемый минимум увеличился на 4,6%, до 54,8 тыс., а в Ростове-на-Дону – на 3,6%, до 55 тыс. рублей.

Даже самые низкие значения среди представленных городов существенно превышают действующий федеральный МРОТ. В Кирове жители назвали желаемой суммой 50,4 тыс. рублей, в Волгограде – 50,6 тыс., в Ижевске – 50,9 тыс. рублей.

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ в России установлен в размере 27 093 рублей в месяц. Таким образом, желаемый уровень минимальной зарплаты, названный участниками исследования, примерно в 1,9–2,4 раза выше действующего показателя.

По оценке доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина, в 2027 году МРОТ может вырасти до 31,6–32,7 тыс. рублей при сохранении нынешних темпов повышения.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда увеличился на 16,62% – с 19 242 до 22 440 рублей. В 2026 году повышение составило 20,74%, после чего МРОТ достиг 27 093 рублей.

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