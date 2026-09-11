Врач назвал лучшую подушку для сна

14:13, 11 сентября 2026, ПАИ

Спать рекомендуется на подушке с «эффектом памяти» из вязкоэластичного пенополиуретана. Такой совет дал ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев, пишет news.ru.

«Правильная подушка должна поддерживать шейный лордоз (естественный изгиб вперёд) и сохранять прямую линию от макушки до копчика. Отдавайте предпочтение анатомической продукции с «эффектом памяти» (вязкоэластичный пенополиуретан)», – подчеркнул он.

По словам Артищева, такая подушка адаптируется под вес головы и не давит на сонную артерию. Ортопедические подушки с валиком под шею тоже хороши, но требуют привыкания.

Для сна на спине высота подушки должна быть равна расстоянию от уха до плеча плюс один-два сантиметра, чтобы заполнить пространство между шеей и матрасом, добавил врач. При сне на боку подушка должна заполнять пространство между плечом и головой, обеспечивая горизонтальное положение шеи.

Отдых на животе нежелателен, но если это необходимо, следует использовать плоскую подушку или вовсе обойтись без неё, подложив под живот небольшой валик для разгрузки поясницы, заключил Артищев.