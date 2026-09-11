Наличные снова в ходу: сколько денег россиянам советуют хранить дома

08:53, 11 сентября 2026, ПАИ

Россияне в 2026 году стали активнее снимать и использовать наличные. На это указывает статистика Банка России за второй квартал: в апреле — июне объем операций с бумажными деньгами вырос, тогда как доля безналичных платежей в общем обороте немного сократилась. На изменение спроса отреагировали и банки — впервые за несколько лет в стране увеличилось общее число банкоматов, в том числе устройств с функцией выдачи наличных, пишет «Российская газета».

Рост интереса к наличным может быть связан сразу с несколькими факторами. Один из них — постепенное снижение ключевой ставки и оживление потребительского спроса. По мере снижения ставок по вкладам у граждан может уменьшаться стимул держать свободные деньги на депозитах, особенно если они предназначены для крупных покупок.

Еще одной причиной могли стать временные ограничения мобильного интернета и технические сбои в платежной инфраструктуре. В таких ситуациях наличные позволяют совершать покупки без доступа к банковскому приложению, интернету или конкретной платежной системе. Поэтому часть россиян могла начать формировать небольшой запас бумажных денег на случай подобных перебоев.

Есть и психологический фактор. Безналичные расчеты удобны, однако в условиях неопределенности физические деньги могут давать человеку ощущение большего контроля над собственными средствами.

При этом специалисты предупреждают: использовать наличные как резерв на случай непредвиденных ситуаций — одно дело, хранить дома значительную часть сбережений — совсем другое.

Главный финансовый недостаток наличных — отсутствие дохода. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова отмечает, что деньги, которые просто лежат дома, постепенно теряют покупательную способность из-за инфляции.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина указывает, что при хранении наличных фактически приходится мириться с потерей их реальной стоимости примерно на величину инфляции.

Кроме того, наличные не приносят процентного дохода. Сейчас даже деньги, которые должны оставаться доступными, можно разместить на накопительном счете или краткосрочном вкладе и получать определенный доход. Для более долгосрочных накоплений существуют и другие финансовые инструменты, в том числе облигации федерального займа.

При этом у наличных есть одно очевидное преимущество — они не зависят от работы банка, мобильного приложения, интернета или платежной системы. Поэтому небольшой запас дома действительно может оказаться полезным при временных сбоях банковской инфраструктуры.

Еще одна проблема связана с безопасностью. Наличные дома могут украсть, потерять или уничтожить при пожаре, затоплении и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, если мошенники узнают о наличии у человека крупной суммы, они могут попытаться заставить его самостоятельно передать деньги.

В частности, злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, полиции или социальных служб и убеждать человека снять средства и передать их якобы для «защиты» или перевести в «безопасное место». Настоящие сотрудники банков не требуют передавать наличные по таким причинам.

Поэтому эксперты советуют не рассказывать посторонним о том, сколько денег хранится дома и где именно они лежат.

Универсальной суммы для всех семей нет. По мнению Марии Ермиловой, разумным ориентиром может быть запас на несколько дней или одну-две недели обычных расходов плюс небольшая сумма на непредвиденные ситуации.

Например, если обязательные расходы семьи составляют около 100 тыс. рублей в месяц, наличный резерв в 20–50 тыс. рублей может быть оправдан. А вот хранение дома 500 тыс. или 1 млн рублей только ради ощущения безопасности уже сложно обосновать с финансовой точки зрения.

Эксперт рекомендует держать небольшую часть резерва наличными, а основную сумму — в банковской системе. В качестве ориентира она приводит соотношение примерно 5–15% наличными и 85–95% на счетах или в накопительных инструментах.

Оставлять крупную сумму в обычной тумбочке эксперты не советуют. Тайник также не дает гарантии безопасности: деньги можно потерять, повредить или случайно раскрыть место их хранения.

Для существенной суммы более надежным вариантом может быть домашний сейф, причем он должен быть действительно защищенным и надежно закрепленным. Небольшой переносной металлический ящик, который можно просто вынести из квартиры, полноценной защитой не является.

Еще один вариант — банковская ячейка. Она обеспечивает физическую защиту ценностей, однако имеет свои ограничения: за аренду придется платить, а доступ к деньгам зависит от возможности попасть в банк. Кроме того, средства и ценности в банковской ячейке не подпадают под систему страхования вкладов.

Таким образом, наличные дома разумнее рассматривать именно как аварийный резерв, а не как альтернативу банковским сбережениям. Небольшая сумма может выручить при сбое связи или платежной инфраструктуры, но крупный запас одновременно подвергается инфляции, риску кражи и другим угрозам.