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Общество

В Псковском кадровом центре обсудили меры поддержки работодателей

10 сентября в Псковском кадровом центре состоялся круглый стол с ключевыми работодателями региона. Встреча была посвящена мерам государственной поддержки, сервисам службы занятости и требованиям законодательства в сфере занятости населения. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.

Фото: областной центр занятости населения

В мероприятии приняли участие представители ведущих предприятий и организаций Псковской области: АО «Псковпассажиравтотранс», АО «Псковский электромашиностроительный завод», МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», ООО «Северо-Западная инвестиционная компания», ООО «ГК «МЕГА ХОЛОД», ООО «Племрепродуктор Назия», ООО «ПсковАгроИнвест», ООО «Севкабель», ОАО «Псковский городской молочный завод».

В ходе мероприятия специалисты кадрового центра представили обзор федеральных и региональных возможностей для бизнеса. Работодателям рассказали о содействии в подборе персонала, организации ярмарок вакансий, профилировании и информировании о ситуации на рынке труда.

Отдельное внимание уделили региональным сервисам Псковской области — консультациям при регистрации на портале «Работа России», организации стажировок, обучающим мероприятиям и услугам Фонда гарантий и развития предпринимательства. Участники обсудили решение проблем кадрового обеспечения инвестпроектов и сезонной потребности в персонале.

Одной из ключевых тем стало финансовое стимулирование работодателей. Специалисты напомнили о субсидиях за трудоустройство отдельных категорий граждан: ветеранов боевых действий — участников СВО, членов их семей, инвалидов, граждан, освобождённых из мест лишения свободы, а также одиноких и многодетных родителей. Размер выплат составляет от 3 до 6 МРОТ на одного трудоустроенного.

Также были представлены программы «Мобильность 2.0» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов», субсидии на оборудование рабочих мест для инвалидов, обучение работников организаций ОПК и создание рабочих мест для молодых инвалидов с наставниками.

В ходе встречи участники обсудили и обязательные требования: квотирование рабочих мест для инвалидов и иных категорий граждан, а также сроки информирования службы занятости о кадровых изменениях. Специалисты напомнили об ответственности за нарушения — от штрафов за непредставление сведений до дисквалификации должностных лиц.

По итогам круглого стола работодатели получили ответы на интересующие вопросы. Кадровый центр пригласил участников к дальнейшему сотрудничеству и напомнил, что специалисты готовы оказать консультационную и организационную поддержку по всем представленным направлениям.

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