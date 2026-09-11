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Экономика

Борис Табаев: Федеральные и региональные меры поддержки снижают нагрузку на инвесторов

Государственные и региональные меры поддержки помогают инвесторам в реализации проектов, подчеркнул генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев в беседе с корреспондентом ПАИ. Тему влияния федеральной поддержки на развитие Псковской области поднял Михаил Ведерников в разговоре с президентом Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи в Кремле 10 сентября.

Фото: ПАИ

«Реализация масштабных промышленных проектов требует эффективного взаимодействия бизнеса и государства. В Псковской области сформирована рабочая система сопровождения инвесторов, которая объединяет федеральные и региональные меры поддержки и позволяет последовательно решать вопросы, возникающие на разных этапах реализации проекта», – заявил он.

В частности, пример «Титан-Полимера» показывает, что федеральные и региональные инструменты работают в связке и позволяют инвестору последовательно реализовывать капиталоёмкий проект.

«Особенно значимым механизмом для нас стала реализация в Псковской области индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР). Её применение позволяет снизить инфраструктурную нагрузку на предприятие и направить дополнительные ресурсы непосредственно в развитие производства», – подчеркнул Борис Табаев.

По его словам, это конкретный пример того, как государственная поддержка напрямую влияет на экономику и темпы реализации инвестиционного проекта.

«Мы высоко оцениваем взаимодействие с Минпромторгом России и правительством Псковской области. Системная поддержка, оперативный рабочий диалог и совместное решение инфраструктурных и инвестиционных вопросов создают условия для запуска новых производств, технологического развития и укрепления промышленного потенциала региона», – заключил гендиректор завода.

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