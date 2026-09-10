Александр Котов назвал рост доходов бюджета и инвестиции основой развития Псковской области

17:22, 10 сентября 2026, ПАИ

Успешное развитие Псковской области связано прежде всего с ростом экономики, увеличением собственных доходов бюджета и созданием условий для инвестиций, сказал председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сегодня, 10 сентября, в ходе рабочей встречи в Кремле губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. В частности, на ней прозвучало, что положительную динамику показывает промышленность, регион стабильно входит в число лидеров по индексу сельхозпроизводства, высокими темпами идёт строительство дорог, расширяется транспортное сообщение, в первую очередь с Санкт-Петербургом, реализуется программа капремонта коммунальной инфраструктуры и школ.

По словам Александра Котова, за последние несколько лет собственные доходы Псковской области стабильно растут и сегодня формируют почти 70 % структуры бюджета. Это, продолжил он, отражает развитие промышленности и сельского хозяйства.

«Индекс сельскохозяйственного производства из года в год стабильно растёт. Он высокий, и по этому показателю мы занимаем передовые места не только на Северо-Западе, но и в целом по стране», – констатировал Александр Котов.

Председатель Законодательного Собрания обратил внимание, что для дальнейшего роста экономики региону необходимо привлекать инвестиции. Важную роль в этом играет инфраструктура – в частности, дороги, железнодорожное и авиасообщение. В настоящее время, по его словам, возможности дорожного фонда позволяют строить и ремонтировать дороги. Кроме того, регион работает над развитием железнодорожного сообщения с Петербургом: увеличивается количество пар поездов, в том числе с учётом спроса со стороны жителей.

Также Александр Котов заметил, что благодаря работе губернатора и правительства области удалось сохранить международный статус аэропорта Пскова. При участии инвесторов он развивается, а пассажиропоток растёт.

«Всё это тоже направлено на создание благоприятных условий для инвесторов», – подчеркнул Александр Котов.

Важным источником развития региона стали федеральные средства. За последние пять лет в бюджет Псковской области удалось привлечь 275 млрд рублей из федерального бюджета, обратил внимание спикер Заксобрания региона.

«Это колоссальная цифра. Никогда такого объёма средств из федерального бюджета в регион не поступало за всю новейшую историю», – заключил Александр Котов.

Кроме того, в Псковской области действует программа социально-экономического развития, по которой регион ежегодно получает около 1 млрд рублей. По словам Александра Котова, такие результаты стали следствием совместной работы губернатора, правительства области и Законодательного Собрания. «Всё это не само по себе свалилось на нас. Это результат кропотливой и слаженной работы губернатора, правительства и Законодательного Собрания», – сказал председатель регионального парламента.

Александр Котов также отметил сохранение льготного софинансирования государственных программ, реализуемых в рамках нацпроектов. Сейчас соотношение составляет 1 % средств регионального бюджета к 99 % федеральных. По его словам, вопрос о сохранении такого механизма региональные власти совместно поднимали в Совете Федерации и Правительстве России.

«Нам пошли навстречу, видя, что мы не просто просим помощи, но и делаем со своей стороны всё необходимое. А помощь эта направлена на развитие и укрепление региона для дальнейшего выхода на более высокие рубежи», – подчеркнул Александр Котов.