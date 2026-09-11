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Общество

Депутат Госдумы обсудил со студентами ПсковГУ будущее региона

Открытый диалог со студентами Псковского государственного университета провёл депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Об этом он сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.

  • Встреча в ПсковГУ
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Встреча в ПсковГУ
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Встреча в ПсковГУ
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Встреча в ПсковГУ
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Встреча в ПсковГУ
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Встреча в ПсковГУ
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Встреча в ПсковГУ
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Встреча в ПсковГУ
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX

Вместе с сенаторами РФ Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, а также депутатом Законодательного Собрания Псковской области Алексеем Севастьяновым парламентарий обсудил со студентами вопросы, касающиеся будущего региона: где молодому человеку искать возможности для развития, как реализовать свою инициативу и почему важно не оставаться в стороне от жизни своего города и области.

Разговор получился содержательным, отметил Козловский. Он сообщил, что участники обсуждали, как студенческие конструкторские бюро и волонтёрские проекты могут решать реальные задачи региона, что помогает Псковской области эффективнее отстаивать свои интересы на федеральном уровне, какие меры поддержки нужны молодым семьям и что необходимо сделать, чтобы выпускники хотели строить карьеру, создавать семьи и реализовывать себя именно здесь, дома.

Один из вопросов касался того, с чего начать студенту, который хочет изменить жизнь в своём дворе или городе. По мнению Козловского, ответ здесь универсальный – не бояться начинать с небольшого дела. «Увидел проблему – предложи решение, собери единомышленников, участвуй в проектах, общественной жизни, говори о том, что тебя волнует. Большие изменения редко начинаются сразу с чего-то большого», – отметил депутат.

Козловский поблагодарил студентов за вопросы, открытость и желание обсуждать непростые темы. Он подчеркнул, что именно из такой заинтересованности, инициативы и готовности действовать складывается сильная команда региона.

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