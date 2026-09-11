Семилетняя псковичка вырастила 38-килограммовый кабачок

11:53, 11 сентября 2026, ПАИ

Семилетняя Люба Рубцова из деревни Дуброво Псковского района вырастила кабачок весом 38 килограммов 100 граммов. Это почти вдвое больше веса самой девочки – 20 килограммов 400 граммов. О своём увлечении юная жительница региона рассказала «АиФ-Псков».

Люба растёт в агрономической семье: её мама Алёна участвует в конкурсах овощеводов. В этом году она решила принять участие в национальном чемпионате урожая «Битва гигантов» в Москве, и дочь решила попробовать вырастить томат и кабачок. Семечко кабачка сорта «Марроу» высадили в мае, в открытый грунт – в конце июня. Растение посадили под навес, укрывали от непогоды и поливали. Для подкормки использовали разбавленный конский навоз каждые четыре дня – кабачок прибавлял по пять килограммов за два дня.

Один большой кабачок у Любы уже был: «первенец» весил 34 килограмма, но из-за дождей треснул и не прошёл по правилам конкурса. Новый кабачок сняли 5 сентября и взвесили на торговых весах. Привезти его в Москву семья не смогла, поэтому результаты отправили организаторам онлайн. Итоги конкурса Рубцовы пока ждут.

Выращивает Люба и томаты-гиганты: в этом году – эстонский «Доминго», итальянскую «Свету» и «Спецназ». Самый увесистый плод – «Света» на 1 килограмм 495 граммов – отправят на финальный отчёт. Секрет урожая девочка объясняет просто: «Я томат очень любила». После чемпионата кабачок пойдёт на икру и вафли, а томат – на салат.