В «Сферуме» работают сервисы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

11:54, 11 сентября 2026, ПАИ

Сервисы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР работают в рамках образовательной платформы «Сферум». Об этом рассказал директор регионального Центра информационных технологий Алексей Драгунов в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой.

Сервис «Поступай» для обучающихся 8–11-х классов, который можно найти внутри «Сферума» в MAX, предоставляет задания по математике и русскому языку с подробными пошаговыми разборами. Разработчики планируют расширить доступный перечень предметов, добавив новые задания в будущем.

Родители также могут подключиться к сервису, чтобы наблюдать за учебными успехами детей, связав свои аккаунты с их профилями. Кроме того, в «Поступай» размещена информация о колледжах, техникумах и вузах, что облегчает поиск сведений о поступлении.

Помимо того, через «Сферум» можно узнать предварительные результаты ЕГЭ и ОГЭ – они отображаются на платформе в первую очередь. Увидеть их может как школьник, так и родитель.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым, понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20 и 20:20.