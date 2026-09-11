Акция «Трафарет безопасности» прошла в Пскове и Порхове

12:46, 11 сентября 2026, ПАИ

Акция «Трафарет безопасности» прошла в Пскове и Порхове. Мероприятие состоялось в рамках профилактической работы по обеспечению дорожной безопасности и в ходе акции «Внимание – дети». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Порховском районе сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Порховский» вместе с ребятами из отряда юных инспекторов движения (ЮИД) нанесли на асфальт предупредительные надписи. С помощью трафаретов и краски они разместили призывы к пешеходам и другим участникам дорожного движения быть внимательными и аккуратными при переходе проезжей части.

В Пскове в акции участвовали юные инспекторы движения, представители 28-й военной автомобильной инспекции, Псковского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов и Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Совместными усилиями они разместили на асфальте надпись «На переходе – пешком!». Она адресована велосипедистам и людям, использующим средства индивидуальной мобильности, и напоминает о необходимости соблюдать правила при пересечении проезжей части.

«Надписи на асфальте содержат важные рекомендации: перед переходом дороги нужно остановиться, спешиться с велосипеда или самоката, посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности манёвра, а также убрать отвлекающие внимание гаджеты», – сообщили в пресс-службе ведомства.