Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» открылся в Пскове

20:27, 12 сентября 2026, ПАИ

V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» официально открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Зрителей ждёт яркое музыкальное театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошел предпоказ фестиваля «Михайловский бастион», а в муниципалитетах Псковской области состоялись концерты в рамках фестиваля «Михайловский бастион».

В прошлом году гала-концерт IV Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель». Посмотреть фоторепортаж с этого грандиозного события можно по ссылке.