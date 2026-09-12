Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» открылся в Пскове
V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» официально открылся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Зрителей ждёт яркое музыкальное театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями.
Ранее сообщалось, что в Пскове прошел предпоказ фестиваля «Михайловский бастион», а в муниципалитетах Псковской области состоялись концерты в рамках фестиваля «Михайловский бастион».
В прошлом году гала-концерт IV Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель». Посмотреть фоторепортаж с этого грандиозного события можно по ссылке.
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