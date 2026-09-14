Бабье лето наступило по народному календарю

07:22, 14 сентября 2026, ПАИ

Память архимандрита Антиохийского Симеона Столпника, который родился в середине IV века в Сирии, отмечается сегодня, 14 сентября, пишет calend.ru.

На Руси Семин день считался началом бабьего лета. Считалось, если в этот день была ясная погода, то и вся осень должна была быть теплой. Если же луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

Также в этот день женщины и девушки с раннего утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен да стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Девушки во время прядения обращали внимание, как ложатся нити: если прямо, то муж попадется хороший, если неровно, то будет супруг негодным.

Кроме того, на бабье лето нередко устраивали гулянья с хороводами и песнями. Женихи выходили смотреть невест. В это время матушки пекли пироги, варили меды, накрывали столы да звали в гости всех красных девушек с округи – а на них посмотреть парни сами сбегутся. С Семина дня начинались свадебные недели.