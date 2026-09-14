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Общество

Сколько выходных будет в 2027 году, раскрыли россиянам

Сколько выходных ждет работающих россиян в 2027 году, рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Она отметила, что, по производственному календарю, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 247 дней.

При этом выходными или праздничными будут 118 дней, отметила Екатерина Медякова.

Ранее сообщалось, что семь коротких рабочих недель ждут россиян в 2027 году.

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