Готовность жилых домов в Пскове к отопительному сезону достигла почти 95%

08:00, 14 сентября 2026, ПАИ

Почти 95 % объектов в Пскове готовы к предстоящему отопительному сезону. Из 1315 жилых домов к приёму тепла готовы 1248, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.

Готовность школьных и дошкольных учреждений к отопительному сезону составила 99 % (102 из 103 объектов). Учреждения спорта готовы на 100 %, учреждения здравоохранения – на 80,6 % (готовы 25 из 31 объекта), а учреждения культуры – на 67,9 % (19 из 28 объектов).

Среди домов с непосредственным управлением к отопительному сезону готовы 76,4 % (55 из 72 домов). Особенность этой категории в том, что ответственность за подготовку инженерных систем лежит непосредственно на собственниках помещений: именно они организуют и финансируют все необходимые работы – от промывки и опрессовки системы до устранения выявленных дефектов, пояснили в теплосетях.

При этом на данный момент вызывают определённые опасения дома ведомственного жилого фонда. Готовность этих объектов составляет 57,1 %.