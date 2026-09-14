Мошенники начали использовать комбинированные схемы для обмана россиян

08:34, 14 сентября 2026, ПАИ

Мошенники начали использовать комбинированные схемы для кражи логинов и паролей россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Злоумышленники звонят под видом сотрудника банка и заявляют о подозрительной активности по счетам. После этого они присылают потенциальной жертве в мессенджере ссылку на поддельный сайт, замаскированный под официальный портал кредитной организации, пояснили в ведомстве.

Когда человек вводит логин и пароль, эти данные попадают к мошенникам, которые затем используют их для кражи денег или оформления кредитов.

При этом представители государственных и правоохранительных органов не запрашивают через мессенджеры коды из СМС, пароли от личных кабинетов или данные банковских карт, пояснили в МВД.

Ранее россиян предупредили о фальшивых извещениях в личном кабинете налоговой.