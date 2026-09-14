Идеальный продукт для борьбы со стрессом назвал диетолог

07:42, 14 сентября 2026, ПАИ

Какой продукт повышает работоспособность человека и помогает справляться со стрессовыми ситуациями, рассказала врач-диетолог Анна Гусева. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, чтобы спокойнее пережить сентябрьскую нагрузку на работе, в рацион нужно включать сто граммов мойвы в неделю. «Именно комплексные нутриенты из мойвы помогают быстрее включаться в задачи, но при этом сохранять спокойствие и не сваливаться в стрессовое состояние», – пояснила специалист.

Диетолог отметила, что в этой рыбе содержатся витамины B12, B6, омега-3, магний, фосфор и калий в тех пропорциях, которые нужны организму в стрессовой ситуации.

Магний – это природный релаксант, а калий усиливает его эффект, объяснила Анна Гусева.

Кроме того, витамины группы B поддерживают уровень дофамина и серотонина в физиологических пределах, а фосфор ускоряет передачу нервных импульсов.

«В итоге даже самый загруженный день перестает быть катастрофой, а мозг сохраняет ясность, скорость и устойчивость к стрессу», – заключила диетолог.