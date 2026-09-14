Эксперт Банка России рассказал о лимитах и безопасности переводов в цифровых рублях

12:45, 14 сентября 2026, ПАИ

Граждане смогут пополнять счёт цифрового рубля со своих банковских счетов на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Для бизнеса ограничений на пополнение нет, при этом распоряжаться средствами, которые уже находятся в цифровом кошельке, можно без ограничений. Об этом в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Для перевода цифровых рублей другому человеку достаточно открыть в банковском приложении счет цифрового рубля, выбрать функцию переводов, указать номер телефона или счет получателя и сумму. Банк получателя значения не имеет – важно, чтобы у адресата также был открыт цифровой кошелек. Деньги поступают мгновенно.

Пользователь может настроить и автоматические переводы, например для оплаты мобильной связи. Ограничений по количеству или размеру таких переводов нет.

Все платежи и переводы цифровых рублей для граждан бесплатны. Для бизнеса действует льготный период, а с 2027 года для компаний и индивидуальных предпринимателей установят тарифы, которые, по данным Банка России, будут значительно ниже стоимости эквайринга.

Отдельное внимание эксперт обратил на безопасность. Цифровые рубли хранятся на платформе Банка России, а не в коммерческом банке. Однако пользователям по-прежнему необходимо соблюдать стандартные правила защиты от мошенников.

«Используйте только официальные приложения банков для работы с цифровым кошельком. Не переходите по ссылкам из незнакомых сообщений или писем», – посоветовал Иванов.

Он также рекомендовал не использовать публичный Wi-Fi для переводов. Если неизвестные звонят и требуют перевести деньги в цифровые рубли или предлагают выгодно вложить их, разговор следует сразу прекратить – это мошенники.

При возникновении проблем с цифровым рублем сначала следует обратиться в свой банк. Если решить вопрос не удалось, можно направить обращение в Банк России.