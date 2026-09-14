Тверитянин выплатит 700 тысяч рублей за ДТП в Псковской области
Тверитянин выплатит моральную компенсацию за ДТП на трассе в Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
Установлено, что в ноябре 2024 года житель Тверской области ехал на автомобиле ВАЗ-21099 по автодороге М-9 «Балтия». Его автомобиль совершил столкновение с машиной Ravon R2. В результате ДТП пострадала водитель – жительница Калмыкии. По данному факту в отношении мужчины был вынесен обвинительный приговор по части 1 статьи 264 УК РФ.
Женщина просила суд взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в сумме 20 тысяч рублей.
Великолукский районный суд удовлетворил иск частично, взыскал компенсацию морального вреда в сумме 700 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг представителя.
В Пскове 13 иностранцам аннулировали результаты теоретического экзамена на водительские права
В Великих Луках суд признал законным увольнение слесаря за работу без средств защиты и прогулы
Уголовное дело возбудили на браконьеров за жестокое убийство лося в Псковском районе
Себежский суд арестовал гражданина Молдавии за незаконное пересечение границы России