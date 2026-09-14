Водители-рецидивисты лишились автомобилей за пьяную езду в Псковской области

12:51, 14 сентября 2026, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, задержали сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 12 сентября в деревне Бородино Локнянского района инспекторы остановили для проверки автомобиль Volkswagen Transporter. За рулём в нетрезвом состоянии находился местный 62-летний житель.

Также полицейские выявили пьяного 69-летнего водителя за рулём иномарки Mazda 626 на территории Стругокрасненского района.

Автомобили у обоих водителей изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Всего за неделю полицейские выявили 29 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное правонарушение задержали пять автомобилистов.