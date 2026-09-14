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Общество

Таксисты и курьеры смогут получать от платформ скидки и компенсации

С 1 октября 2026 года исполнители, которые работают через сервисы такси, доставки и другие посреднические цифровые платформы, смогут получать от площадок скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. Об изменениях рассказал «Российской газете» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Фото: ПАИ

Мера распространяется на партнеров-исполнителей, которые самостоятельно участвуют в предусмотренных законом программах пенсионного или социального страхования.

«Платформа должна ежемесячно предоставлять им преимущества стоимостью не менее 2,9% заработка через нее за предыдущий месяц», – объяснил депутат.

Например, при доходе 50 тысяч рублей общая стоимость льгот в следующем месяце должна составить не менее 1 450 рублей. При этом каждая цифровая платформа рассчитывает размер преимуществ исходя из дохода, полученного исполнителем именно через нее.

Площадка сможет выбрать форму поддержки. Это может быть снижение комиссии, скидка на собственные услуги, рекламные бонусы или компенсация части страховых взносов. Таким образом, оператор частично возмещает исполнителю расходы на социальную защиту.

Чтобы участвовать в системе, исполнителю необходимо самостоятельно оформить соответствующее страхование. В частности, можно вступить в систему пенсионного или социального страхования, оформить ДМС, заключить договор с негосударственным пенсионным фондом либо приобрести страховку от несчастных случаев и заболеваний.

После этого на площадке необходимо изучить доступные предложения страховых компаний и пенсионных фондов. После оформления договора следует проверить личный кабинет или документы, чтобы уточнить порядок подтверждения участия и доступные льготы.

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