Дождливая погода ждёт жителей Псковской области 15 сентября

13:27, 14 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 15 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами, а днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью будет дуть умеренный западный ветер, а днём – северный со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Ночная температура по области составит от +8 до +13 градусов, днём ожидается от +14 до +19 градусов.

В Пскове ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, а днём пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов, днём прогнозируют от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление будет высоким.