Как проверить начисления за ЖКУ через «Госуслуги Дом», объяснили россиянам

13:22, 14 сентября 2026, ПАИ

Каждый месяц собственник получает квитанцию с суммой к оплате – но не всегда понятно, из чего она складывается и совпадает ли с реальным потреблением. Проверить начисления и разобраться в структуре платежа можно прямо в приложении «Госуслуги Дом», без похода в управляющую организацию (УО) или ресурсоснабжающую организацию (РСО).

В разделе «Счета ЖКУ» отображается список начислений по всем поставщикам и ресурсам за текущий и предыдущие периоды – с датами и суммами по каждой услуге. Информация собирается из ГИС ЖКХ, куда управляющие и ресурсоснабжающие организации вносят сведения о начислениях.

Если сумма вызывает вопросы, в первую очередь нужно открыть раздел «Счета ЖКУ» и сверить начисления с переданными показаниями приборов учёта, которые хранятся в разделе «Показания». Далее необходимо сравнить суммы по одинаковым услугам за несколько последних месяцев. Например, резкий скачок может говорить об ошибке в расчётах или смене тарифа.

Если расхождение подтвердилось, нужно подать заявку через «Госуслуги Дом» с описанием проблемы и приложить скриншоты начислений или информацию из квитанций. В случае если управляющая организация не отвечает, можно обратиться в ГЖИ прямо из приложения, без отдельных заявлений.

Все обращения сохраняются в истории, а статус можно отслеживать онлайн – не нужно созваниваться с УО и уточнять, на каком этапе рассмотрение. Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно по ссылке vk.cc/cR4yK6, чтобы держать начисления за ЖКУ под контролем.