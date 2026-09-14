Врач назвала главные рассадники инфекций в доме

12:42, 14 сентября 2026, ПАИ

Главными рассадниками инфекций являются гаджеты, дверные ручки, клавиатура и компьютерная мышь. Об этом врач Надежда Чернышова рассказала aif.ru.

«Главным рассадником инфекций являются гаджеты, которыми люди пользуются на улице и дома. Больше всего бактерий в доме находится на дверных ручках, клавиатуре и компьютерной мыши», – сказала она.

Самая грязная вещь в доме – это губка для мытья посуды. Эксперт посоветовала менять её как минимум один раз в неделю или как минимум раз в неделю её стерилизовать. Для этого её нужно прокипятить или намочить, добавить моющее средство и положить в микроволновку на две-три минуты», – отметила врач.

Чернышова добавила, что много бактерий находится под крышкой унитаза. Она подчеркнула, что нужно закрывать крышку в момент смывания, чтобы они не разлетались.

Ранее врач-диетолог сообщила, какой продукт повышает работоспособность человека и помогает справляться со стрессовыми ситуациями. Также специалист дала рекомендацию спать на подушке с «эффектом памяти» из вязкоэластичного пенополиуретана. По словам эксперта, такая подушка адаптируется под вес головы и не давит на сонную артерию. Ортопедические подушки с валиком под шею тоже хороши, но требуют привыкания.