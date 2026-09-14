В Плюссе открыли обновлённую модельную библиотеку

13:43, 14 сентября 2026, ПАИ

В Плюссе после капитального ремонта и масштабного обновления открылась районная центральная библиотека, получившая статус модельной библиотеки нового поколения. Проект реализовали при поддержке федеральных и региональных программ, сообщает газета «Плюсский край».

Основные преобразования начались в 2023–2024 годах. Капитальный ремонт здания провели благодаря участию района в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке правительства Псковской области и Министерства сельского хозяйства. В реализации проекта также участвовали Александр Котов и Николай Романов.

Новый этап начался после победы библиотеки в федеральном конкурсном отборе 2026 года в рамках нацпроекта «Семья» и проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В результате пространство библиотеки полностью переоснастили и сделали его более современным и многофункциональным.

Для читателей фонд пополнился более чем на 5 тыс. книг. В библиотеке установили новое мультимедийное оборудование, а также открыли молодежное пространство «Время в движении», созданное совместно с местным отделением «Движения первых» под руководством Елены Николаевой.

Основой дизайн-концепции стала идея «Время читать» — пространство призвано сочетать возможности для чтения, общения, творчества и проведения различных мероприятий.

В церемонии открытия приняли участие почетные гости. Право торжественно открыть обновленную библиотеку предоставили общественному помощнику председателя Законодательного Собрания Дмитрию Мельцеру и главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой.

Для участников мероприятия подготовили видеопоздравления министра культуры России Ольги Любимовой и директора Российской национальной библиотеки Владимира Дуды. Свои приветствия также направили заместитель министра культуры Псковской области Наталья Бармина, представители Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова во главе с Анной Семёновой, а также партнеры и друзья библиотеки.

Отдельно на открытии отметили вклад организаций, которые участвовали в создании новой библиотеки. В формировании инклюзивной и комфортной среды помогает сотрудничество с Центром социального обслуживания под руководством Ольги Сорокиной, Плюсской средней школой и Детской школой искусств.

На базе библиотеки уже работают творческие клубы, в том числе «Мастерилкино», и проходят интерактивные встречи с участием педагогов и школьников.

Ранее сообщалось, что с 23 по 27 сентября Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры и управления образования администрации города в девятый раз проведёт фестиваль «Книжная яблоня».