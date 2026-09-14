Аллею в честь 150-летия Союза театральных деятелей высадили в Пскове
Всероссийская акция по высадке аллеи в честь 150-летия Союза театральных деятелей прошла в сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове сегодня, 14 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
Союз театральных деятелей, основанный в 1876 году, отмечает в этом году юбилей, и Псковское региональное отделение активно участвует в праздничных мероприятиях. Ранее, в июне, в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва уже открывалась выставка «История СТД России в лицах», посвящённая людям, которые формировали облик российского театра на протяжении 150 лет.
Сквер у гостиницы «Рижская» – одно из недавно благоустроенных общественных пространств города. В 2025 году здесь начались масштабные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: были обновлены дорожки, восстановлен фонтан, обустроены детская и тихая зоны отдыха. Этим летом в сквере уже высадили 16 новых деревьев – клёны и горные сосны, а в начале сентября завершили посадку десяти крупномерных лип.
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