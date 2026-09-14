Аллею в честь 150-летия Союза театральных деятелей высадили в Пскове

12:56, 14 сентября 2026, ПАИ

Всероссийская акция по высадке аллеи в честь 150-летия Союза театральных деятелей прошла в сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове сегодня, 14 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ





























Союз театральных деятелей, основанный в 1876 году, отмечает в этом году юбилей, и Псковское региональное отделение активно участвует в праздничных мероприятиях. Ранее, в июне, в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва уже открывалась выставка «История СТД России в лицах», посвящённая людям, которые формировали облик российского театра на протяжении 150 лет.

Сквер у гостиницы «Рижская» – одно из недавно благоустроенных общественных пространств города. В 2025 году здесь начались масштабные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: были обновлены дорожки, восстановлен фонтан, обустроены детская и тихая зоны отдыха. Этим летом в сквере уже высадили 16 новых деревьев – клёны и горные сосны, а в начале сентября завершили посадку десяти крупномерных лип.