Участок трассы Невель – Язно – граница с Белоруссией отремонтировали в Невельском районе

13:08, 14 сентября 2026, ПАИ

Ремонт восьми километров дороги Невель – Язно – граница с Белоруссией завершили в Невельском районе. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

На участке с 15-го по 23-й километр специалисты отфрезеровали старое покрытие и уложили два слоя нового асфальта. Также отремонтировали примыкания и съезды, укрепили обочины, привели в порядок автобусные остановки и нанесли разметку.

Всего на ремонт было направлено более 230 миллионов рублей.

«Дорога улучшит транспортную доступность населённых пунктов района и условия для международных перевозок», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, в прошлом году на этой трассе уже обновили три километра.

Отметим, работы выполнила подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».