Следователи проводят проверку из-за гибели женщины при пожаре в Пскове
Проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре проводится в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.
На месте пожара в одной из квартир многоквартирного дома в Пскове обнаружили тело женщины со следами воздействия высоких температур. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы.
По полученной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
В рамках проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.