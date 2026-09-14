Следователи проводят проверку из-за гибели женщины при пожаре в Пскове

15:53, 14 сентября 2026, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре проводится в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

На месте пожара в одной из квартир многоквартирного дома в Пскове обнаружили тело женщины со следами воздействия высоких температур. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы.

По полученной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

В рамках проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.