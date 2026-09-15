Жителей Великих Лук предупредили об отключениях горячей воды 15 и 16 сентября

08:51, 15 сентября 2026, ПАИ

Жители Великих Лук временно останутся без горячего водоснабжения, сообщили в администрации города.

15 сентября с 9:00 до 16:00 подачу горячей воды прекратят из-за ремонтных работ на теплотрассе от котельной № 5. Отключение затронет дома по следующим адресам: проспект Ленина, 2, 6, 8, 10/29, 8а; улица Ставского, 50, 57; улица Р. Люксембург, 11, 16/12, 18/19, 22, 13; улица Сибирцева, 25, 27, 13, 14; улица Винатовского, 2/10, 4.

16 сентября с 13:30 до 17:00 горячую воду отключат из-за прекращения подачи электроэнергии в котельной № 17. В зону отключения попадут дома на улице Щорса, 55, 55а, 57, 59, 59а, 59 к.1, 86, 86 к.1, 88, 90; улице Фурманова, 65, 67.

После завершения ремонтных работ и восстановления электроснабжения подача горячей воды будет возобновлена.