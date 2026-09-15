Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов разъяснили псковичам

14:21, 15 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области и соседних регионах нередко граждане обнаруживают сомнительные предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами времён Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с ними приводит к серьёзным последствиям. Специалисты МЧС напоминают алгоритм действий при обнаружении подозрительного предмета.

Если подозрительный предмет обнаружен в учреждении, следует обратиться в администрацию или к дежурному.

Если предмет найден в подъезде, нужно опросить соседей, а если владелец не установлен – без промедления проинформировать полицию.

Если находка обнаружена в транспорте, следует расспросить пассажиров, находящихся рядом, и попытаться установить владельца. Если хозяин не нашёлся, необходимо немедленно сообщить о находке водителю.

Во всех случаях категорически запрещается вскрывать или перемещать находку. Необходимо предупредить окружающих об опасности и попросить их покинуть прилегающую территорию, после чего дождаться прибытия следственно-оперативной группы.