24 единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:46, 15 сентября 2026, ПАИ

49 проверок сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области с 7 по 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверок росгвардейцы выявили пять административных правонарушений и изъяли из оборота 24 единицы оружия и 11 боеприпасов.

Также в центре лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) ведомства напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок действия разрешений на хранение и ношение оружия, что необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства. Сделать это необходимо за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.