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Общество

Псковские и белорусские профсоюзы подписали договор о сотрудничестве

Делегация Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания посетила с рабочим визитом псковских коллег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В рамках визита делегация посетила первичную профсоюзную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в «Горводоканале».

Представители профсоюзов встретились с руководителем предприятия Константином Болотиным и коллективом, обсудили вопросы социальной защиты и условий труда, а также познакомились с историей предприятия в музее «Горводоканала».

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве с белорусскими коллегами.

«Мы не первый год сотрудничаем, сегодня мы это сотрудничество усиливаем подписанием соответствующего договора и программы действий», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

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