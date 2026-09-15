Псковские и белорусские профсоюзы подписали договор о сотрудничестве

16:48, 15 сентября 2026, ПАИ

Делегация Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания посетила с рабочим визитом псковских коллег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В рамках визита делегация посетила первичную профсоюзную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в «Горводоканале».

Представители профсоюзов встретились с руководителем предприятия Константином Болотиным и коллективом, обсудили вопросы социальной защиты и условий труда, а также познакомились с историей предприятия в музее «Горводоканала».

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве с белорусскими коллегами.

«Мы не первый год сотрудничаем, сегодня мы это сотрудничество усиливаем подписанием соответствующего договора и программы действий», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.