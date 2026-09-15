Полярное сияние и Млечный Путь сняли над Ужинским озером в Гдовском районе

16:53, 15 сентября 2026, ПАИ

Полярное сияние и Млечный Путь над Ужинским озером в Гдовском районе запечатлел Пётр Митрофанов. Фотографиями он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов









По словам автора снимков, вечером 14 сентября на севере региона установилась ясная погода, и он принял решение выехать в Гдовский район. Как отметил Митрофанов, выбор пал на Ужинское озеро вблизи посёлка Ямм, расположенное неподалёку от трассы Псков – Сланцы.

Подводя итоги наблюдений, Митрофанов отметил, что даже в период безветрия хорошие отражения звёзд в воде можно запечатлеть лишь на небольших водоёмах. Ужинское озеро, по его мнению, является достаточно крупным, и в нём, скорее всего, имеется собственное течение, из-за чего отражения звёзд достаточно сильно растягивались.

«Существенный плюс таких больших озёр – это хороший обзор, так как при съёмке небольших водоёмов он обычно сильно закрыт у горизонта», – добавил Митрофанов.

Ранее пскович опубликовал таймлапс Млечного Пути и полярного сияния, снятых в деревне Захново и Изборске.