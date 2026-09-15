70 нарушений выявили псковские инспекторы ГИМС с начала навигации

13:19, 15 сентября 2026, ПАИ

С начала года инспекторы центра ГИМС провели в Псковской области более 200 контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых выявили 70 административных правонарушений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инспекторы назначили нарушителям 67 административных штрафов на общую сумму более 48 тысяч рублей и три предупреждения.

Большинство правонарушений связано с отсутствием спасательных жилетов (статья 11.10 КоАП РФ). Эта статья применялась 56 раз, что составляет 80 % от всех выявленных правонарушений.

Также среди нарушений выявлены: управление маломерным судном без документов, нарушение правил плавания, управление маломерным судном, не прошедшим технический осмотр. Кроме того, нарушители управляли маломерным судном, не имея права управления, эксплуатировали базы для стоянок маломерных судов с нарушением норм базирования, условий и технических требований безопасной эксплуатации, а также нарушали правила государственной регистрации маломерных судов.

Инспекторы призвали судовладельцев неукоснительно соблюдать правила пользования маломерными судами и не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров.